Cina: Obiettivo di crescita annuale del 5% raggiungibile grazie all'aumento del PIL nel quarto trimestre

10 Ottobre 2024_ La Cina è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di crescita annuale di circa il 5%, grazie a un incremento previsto del PIL nel quarto trimestre. Funzionari ed esperti hanno espresso ottimismo riguardo a questa proiezione, sottolineando che il miglioramento dell'economia è atteso per la fine dell'anno. Questo sviluppo è visto come un segnale positivo per la ripresa economica del paese, che ha affrontato sfide significative negli ultimi anni. La notizia è stata riportata da China Daily, evidenziando l'importanza di monitorare l'andamento economico della Cina, una delle principali economie mondiali. La crescita del PIL è cruciale per sostenere l'occupazione e il benessere sociale nel paese.