Cina: Ondate di calore record mettono a rischio salute e agricoltura

8 Luglio 2024_ Le temperature record stanno influenzando la vita quotidiana delle persone e hanno un impatto significativo sull'agricoltura in Cina. Le ondate di calore hanno sollevato preoccupazioni per la salute pubblica e la sicurezza alimentare, poiché le colture sono danneggiate e le riserve idriche sono sotto pressione. I governi di tutta l'Asia stanno adottando misure per mitigare l'impatto del caldo estremo. Questi sforzi includono l'implementazione di piani di emergenza e l'adozione di tecnologie per la gestione delle risorse idriche. Lo riporta il China Daily. Le autorità cinesi stanno lavorando per proteggere le comunità vulnerabili e garantire la sicurezza alimentare nel lungo termine.