29 Ottobre 2024_ Il 28 ottobre 2024, le autorità di Fucecchio, in Italia, hanno condotto un'operazione congiunta per combattere il lavoro irregolare e le violazioni della sicurezza, coinvolgendo diversi corpi di polizia. Durante i controlli in otto aziende di una ex fabbrica di fiammiferi, sono stati identificati 53 lavoratori, di cui 50 di origine cinese, con tre di loro in situazione di illegalità. L'operazione ha portato alla scoperta di gravi violazioni della sicurezza, tra cui la presenza di bombole GPL non conformi, e ha visto l'apertura di procedimenti legali contro alcune aziende. La notizia è stata riportata da huarenjie.com, evidenziando l'importanza della sicurezza sul lavoro e della legalità anche per i lavoratori cinesi in Italia. Questa iniziativa fa parte di un programma più ampio per garantire la sicurezza nei settori della logistica e della moda, cruciali per l'economia toscana.