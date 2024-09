Cina: Operazione contro il lavoro nero a Padova coinvolge imprenditori cinesi

06 Settembre 2024_ La polizia di Padova ha arrestato due imprenditori cinesi accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nell'ambito dell'operazione denominata "Trousers". L'inchiesta, avviata nel gennaio 2022, ha rivelato un grave sistema di sfruttamento che coinvolgeva lavoratori provenienti da Pakistan, Bangladesh e Cina, costretti a lavorare in condizioni disumane per salari ben al di sotto del minimo legale. I lavoratori, alcuni dei quali in situazione di irregolarità, erano costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per soli 5 euro l'ora, in ambienti privi di sicurezza. La notizia, riportata da xinouzhou.com, evidenzia la crescente attenzione delle autorità italiane verso il lavoro nero e le condizioni di sfruttamento nel settore manifatturiero. L'operazione ha portato anche al sequestro di beni per un valore di circa 400.000 euro, sottolineando l'impegno della giustizia italiana nella lotta contro queste pratiche illecite.