31 Ottobre 2024_ La Guardia di Finanza italiana ha eseguito un'operazione di sequestro preventivo a Milano, bloccando beni per un valore di 5 milioni di euro. L'azione è stata intrapresa contro un'azienda di e-commerce sospettata di riciclaggio e frode fiscale, con accuse di emissione di fatture false per evadere le tasse. Due sospetti, un cittadino italiano e uno cinese, sono coinvolti, e le autorità hanno congelato beni tra cui conti bancari e proprietà immobiliari. Questa operazione evidenzia l'impegno dell'Italia nella lotta contro le attività illecite nel settore del commercio elettronico, come riportato da huarenjie.com. L'azione sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine finanziario.