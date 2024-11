Cina: OTB Group chiude numerosi negozi dei suoi marchi di moda

8 Novembre 2024_ L'OTB Group, noto marchio italiano, sta affrontando difficoltà in Cina, chiudendo diversi punti vendita dei suoi brand, tra cui Maison Margiela e Marni. Recentemente, sono stati chiusi negozi a Shanghai, Hong Kong e altre città, mentre il marchio Jil Sander ha seguito la stessa sorte. Il presidente del gruppo, Renzo Rosso, ha indicato che la crisi del settore potrebbe ritardare ulteriormente la quotazione in borsa dell'azienda. La notizia, riportata da jiemian.com, evidenzia le sfide che i marchi italiani stanno affrontando nel mercato cinese, dove la domanda per il lusso sta diminuendo. OTB Group, che ha cercato di espandere la sua presenza in Cina, ora si trova a dover affrontare una realtà di chiusure e ristrutturazioni.