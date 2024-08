Cina: Ottimismo per la certificazione del jet C919 in Europa

09 Agosto 2024_ I regolatori europei hanno espresso feedback positivi dopo una visita sul campo al jet passeggeri C919, prodotto in Cina, aumentando le speranze per la sua certificazione in Europa nel 2024. Una delegazione dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) ha trascorso una settimana a Shanghai per valutare i sistemi del C919, effettuando test e simulazioni di volo. Durante le dimostrazioni di conformità, l'aereo ha dovuto dimostrare di soddisfare i requisiti normativi riguardanti struttura, sistemi e addestramento dell'equipaggio. Questo passaggio rappresenta la fase più lunga e complessa del processo di certificazione. Lo riporta il South China Morning Post. Il C919 è un aereo passeggeri sviluppato dalla Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) e rappresenta un importante passo per la Cina nel settore dell'aviazione commerciale.