Cina: Pan Zhanle stabilisce un nuovo record mondiale nei 100 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024

02 Agosto 2024_ Il giovane nuotatore cinese Pan Zhanle ha battuto il suo stesso record mondiale vincendo la medaglia d'oro nei 100 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con un tempo di 46.40 secondi, Pan ha superato il suo precedente record di 46.80 secondi stabilito ai campionati mondiali di Doha. La sua vittoria rappresenta un importante traguardo per la squadra cinese, che cercava di interrompere una serie di delusioni nelle competizioni di nuoto. Pan ha sottolineato l'importanza di questa vittoria per dimostrare che gli atleti cinesi possono eccellere anche in discipline diverse da quelle tradizionalmente forti. La notizia è riportata da China Daily. Pan, 19 anni, ha completato rigorosi test antidoping, confermando la sua integrità e il suo impegno per uno sport pulito.