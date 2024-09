Cina: Paolo Giulierini presenta la sua opera a Pechino sulle connessioni storiche con l'Italia

19 Settembre 2024_ Paolo Giulierini, direttore del Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, è tornato a Pechino per lanciare l'edizione cinese del suo libro "Stupor Mundi", che esplora le storiche connessioni tra la Cina antica e l'Impero Romano. Durante la presentazione, Giulierini ha sottolineato l'importanza di intensificare gli scambi culturali tra Cina e Italia, evidenziando le ricchezze storiche di entrambe le nazioni. Il direttore ha organizzato quasi 30 mostre in città cinesi come Pechino, Shanghai e Wuhan, focalizzandosi sulla cultura romana, in particolare su Pompei. La notizia è stata riportata da chinadaily.com.cn. Questo evento rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami culturali tra Italia e Cina, promuovendo una maggiore comprensione reciproca delle rispettive storie.