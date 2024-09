Cina: Pechino accetta carte bancarie straniere per i pagamenti nei trasporti pubblici

18 Settembre 2024_ Pechino diventa la prima città della Cina continentale a supportare l'uso di carte bancarie straniere per i pagamenti nei trasporti pubblici. Il sistema metropolitano della città ha aggiornato i suoi metodi di pagamento per soddisfare le esigenze dei visitatori stranieri e degli espatriati. Questa iniziativa fa parte degli sforzi più ampi per migliorare i servizi in vista dei prossimi Giochi Asiatici e per migliorare l'immagine internazionale della capitale cinese. I passeggeri possono ora utilizzare carte emesse da Visa, Mastercard e altri fornitori internazionali per pagare le corse su tutte le 27 linee della metropolitana. La notizia è riportata da China Daily. Inoltre, a ottobre è prevista l'introduzione di un'iniziativa di riduzione delle tariffe per i visitatori internazionali, per migliorare ulteriormente la loro esperienza di viaggio a Pechino.