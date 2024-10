Cina: Pechino annuncia nuove politiche a favore di Hong Kong

08 Ottobre 2024_ Pechino introdurrà nuove politiche per sostenere Hong Kong, tra cui l'allentamento delle restrizioni di viaggio per i turisti...

08 Ottobre 2024_ Pechino introdurrà nuove politiche per sostenere Hong Kong, tra cui l'allentamento delle restrizioni di viaggio per i turisti provenienti dalla Cina continentale e il potenziamento della cooperazione finanziaria. Queste misure sono progettate per stimolare l'economia di Hong Kong e rafforzare i legami con il continente. Le politiche mirano a creare un ambiente più favorevole per gli scambi commerciali e turistici, contribuendo così alla ripresa economica della regione. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Le nuove iniziative si inseriscono in un contesto di crescente attenzione da parte del governo cinese verso il benessere economico di Hong Kong, una regione amministrativa speciale della Cina con un'economia altamente sviluppata.