Cina: Pechino annuncia un pacchetto di stimolo da 6 trilioni di yuan per sostenere l'economia

09 Novembre 2024_ Il governo cinese ha introdotto un pacchetto di stimolo da 6 trilioni di yuan (circa 816,9 miliardi di dollari) per affrontare il debito nascosto delle amministrazioni locali e promuovere la crescita economica. Questa misura, che entrerà in vigore immediatamente, mira a ridurre significativamente il debito nascosto, considerato un ostacolo cruciale per la ripresa economica del Paese. Il Ministro delle Finanze Liu Kun ha dichiarato che il nuovo fondo sarà utilizzato per risolvere il debito locale, stimato in circa 15,3 trilioni di yuan alla fine dell'anno scorso. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Questa iniziativa è vista come un passo fondamentale per migliorare la liquidità e la capacità di investimento delle amministrazioni locali, che sono responsabili di importanti progetti infrastrutturali in Cina.