Cina: Pechino condanna attacco terroristico a Karachi che ha ucciso due cittadini cinesi

08 Ottobre 2024_ La Cina ha condannato fermamente un attacco terroristico a Karachi, in Pakistan, che ha causato la morte di due cittadini cinesi. L'attacco, avvenuto domenica sera, ha preso di mira un convoglio della Port Qasim Electric Power Company vicino all'aeroporto internazionale di Jinnah. Il governo cinese ha chiesto a Islamabad di condurre un'indagine approfondita e di garantire la sicurezza dei cittadini cinesi nel paese. La Cina continuerà a supportare il Pakistan nelle sue azioni contro il terrorismo, come riportato da South China Morning Post. Il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, ha espresso il suo impegno a proteggere i cittadini cinesi e ha avviato un'indagine per identificare i responsabili dell'attacco.