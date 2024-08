Cina: Pechino condanna l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh

01 Agosto 2024_ Il governo cinese ha fortemente condannato l'assassinio di Ismail Haniyeh, leader di Hamas, avvenuto in un attacco aereo israeliano a...

01 Agosto 2024_ Il governo cinese ha fortemente condannato l'assassinio di Ismail Haniyeh, leader di Hamas, avvenuto in un attacco aereo israeliano a Gaza. Pechino ha avvertito che questo omicidio potrebbe portare a un ulteriore caos nella regione e ha definito l'azione una violazione del diritto internazionale. Inoltre, la Cina ha esortato a un immediato cessate il fuoco e alla ripresa dei colloqui di pace tra Israele e Palestina, sottolineando l'importanza del dialogo per una soluzione duratura. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. La condanna cinese si inserisce in un contesto di crescente tensione internazionale, con molte nazioni che chiedono la de-escalation e il rispetto dei diritti umani nella regione.