Cina: Pechino condanna l'uccisione del leader di Hezbollah e chiede la calma in Libano

29 Settembre 2024_ La Cina esprime preoccupazione per l'uccisione del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, avvenuta il 27 settembre a Beirut, Libano, a causa di un attacco aereo. Il governo cinese ha condannato l'invasione della sovranità libanese e ha chiesto di fermare le azioni che mettono in pericolo i civili innocenti. Pechino ha esortato le parti coinvolte, in particolare Israele, a prendere misure immediate per ridurre le tensioni e prevenire un'escalation del conflitto. La dichiarazione è stata rilasciata da un portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, come riportato da Shanghai Daily. Hezbollah è un'organizzazione militante e politica libanese, considerata un attore chiave nel conflitto mediorientale, mentre Israele è uno degli attori principali nella regione, spesso coinvolto in tensioni con Hezbollah.