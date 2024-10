Cina: Pechino critica le nuove tariffe dell'UE sui veicoli elettrici

5 Ottobre 2024_ Il Ministero del Commercio cinese ha espresso preoccupazione per le nuove tariffe imposte dall'Unione Europea sui veicoli elettrici cinesi, sottolineando che ciò potrebbe compromettere la fiducia delle aziende cinesi negli investimenti e nelle collaborazioni con i partner europei. Nonostante l'opposizione di Pechino, le trattative bilaterali potrebbero continuare fino al 30 ottobre per cercare di evitare l'aumento delle tariffe. Il ministero ha esortato l'UE a rispettare i consensi raggiunti e a proteggere il libero scambio nel settore dell'energia pulita. Secondo esperti, questa decisione dell'UE rappresenta un caso tipico di protezionismo commerciale che danneggia sia le aziende cinesi che i consumatori europei, come riportato da China Daily. Le discussioni tecniche tra Cina e UE sono programmate per novembre, mentre aziende come Zhejiang Geely, proprietaria di marchi come Volvo e Polestar, temono un impatto negativo sulle vendite in Europa.