Cina: Pechino impone nuove sanzioni a nove aziende statunitensi nel settore militare

19 Settembre 2024_ La Cina ha annunciato nuove sanzioni contro nove aziende statunitensi operanti nel settore militare, in risposta alla recente approvazione da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di una vendita di parti di ricambio per i caccia F-16 a Taiwan. Le sanzioni sono state imposte dopo che il Ministero della Difesa degli Stati Uniti ha comunicato la vendita, che Pechino considera un'interferenza nelle sue questioni interne e una minaccia alla sua sovranità. Tra le aziende sanzionate figurano Lockheed Martin e Northrop Grumman, note per il loro coinvolgimento nelle vendite di armi a Taiwan. Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che continuerà a prendere tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi di sovranità e sicurezza, come riportato da China Daily. Taiwan è un'isola che la Cina considera parte del suo territorio, mentre gli Stati Uniti hanno storicamente sostenuto l'autodeterminazione di Taiwan, creando tensioni tra le due nazioni.