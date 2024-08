Cina: Pechino introduce un pass per facilitare i viaggi dei turisti stranieri

01 Agosto 2024_ Pechino prevede di lanciare un pass per i visitatori stranieri, semplificando l'esplorazione della città senza ostacoli. Il pass integrerà una piattaforma di pagamento digitale internazionale, consentendo ai turisti di pagare per vari servizi e trasporti pubblici. Si prevede che il pass sarà disponibile entro la fine dell'anno e sarà accessibile tramite un'app che fornirà informazioni su attrazioni turistiche, hotel e ristoranti. Secondo il Beijing Municipal Bureau of Culture and Tourism, questa iniziativa mira a migliorare l'immagine di Pechino come meta turistica internazionale. La notizia è stata riportata da China Daily. Il pass sarà disponibile per visitatori a breve e lungo termine e contribuirà a promuovere Pechino come una città accogliente per i turisti.