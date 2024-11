Cina: Pechino invita i magnati immobiliari a sostenere lo sviluppo di Hong Kong

10 Novembre 2024_ Il rappresentante di Pechino per gli affari di Hong Kong ha esortato i magnati del settore immobiliare a sostenere i progetti di sviluppo del governo, come il Northern Metropolis, partecipando attivamente alle gare d'appalto. Xia ha sottolineato l'importanza di riconoscere le proprie responsabilità e di intraprendere azioni concrete per favorire lo sviluppo economico della città. Durante l'incontro, il Segretario per gli Affari Interni e Giovanili, Alice Mak, ha evidenziato la pressione condivisa da tutti i partecipanti, inclusi il Capo Esecutivo John Lee e il Capo Segretario Eric Chan. Il settore imprenditoriale ha risposto positivamente, promettendo di impegnarsi per il bene di Hong Kong. Lo riporta il Sunday Morning Post. Questo incontro rappresenta il primo dialogo di alto livello tra Pechino e i leader aziendali di Hong Kong dall'inizio della pandemia.