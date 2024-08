Cina: Pechino promette maggiore supporto al settore privato per rilanciare l'economia

19 Agosto 2024_ Il governo cinese ha annunciato un impegno a fornire maggiore supporto al settore privato, abbandonando misure uniformi per stimolare la domanda interna. Durante un incontro della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma (NDRC), i funzionari hanno sottolineato l'importanza di garantire pari accesso a politiche e risorse per le imprese private. Il premier Li Qiang ha confermato l'intenzione di adottare misure efficaci per affrontare la pressione economica, poiché il settore privato rappresenta oltre il 60% del PIL cinese e l'80% dell'occupazione urbana. La NDRC ha ribadito il suo impegno a sostenere il settore privato in questo contesto di rallentamento economico, come riportato da South China Morning Post. La NDRC è l'ente governativo responsabile della pianificazione economica in Cina, fondamentale per la gestione delle politiche economiche del Paese.