29 Luglio 2024_ La Cina ha compiuto significativi progressi nella settimana scorsa per mediare la pace in due importanti crisi globali: quella ucraina e il conflitto israelo-palestinese. Gli inviati cinesi hanno continuato a viaggiare all'estero, tenendo colloqui per facilitare ulteriormente la pace e lo sviluppo. Esperti e funzionari hanno sottolineato che gli sforzi duraturi di Pechino stanno dando i loro frutti, contribuendo all'iniziativa di sicurezza globale proposta dalla Cina. Queste azioni pratiche mirano a creare un ambiente esterno favorevole per il progresso della Cina verso la modernizzazione. Lo riporta China Daily. La Cina, un attore chiave nella diplomazia internazionale, sta cercando di posizionarsi come mediatore in conflitti complessi, riflettendo il suo crescente ruolo sulla scena globale.