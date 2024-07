Cina: Pechino propone nuove norme per auto a guida autonoma

9 Luglio 2024_ Pechino ha presentato una bozza di regolamento per l'uso delle auto a guida autonoma nei servizi di trasporto pubblico e privato. La proposta include l'impiego di veicoli autonomi per autobus, taxi, noleggio auto e trasporto merci, escludendo il trasporto di merci pericolose. Il regolamento mira anche a integrare questi veicoli in servizi di navetta, pulizia urbana e pattugliamento di sicurezza. La bozza è stata pubblicata dal sito ufficiale del Dipartimento dell'Industria e dell'Informatica di Pechino. Secondo caixin.com, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso l'innovazione e la modernizzazione del trasporto urbano in Cina.