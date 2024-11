11 Novembre 2024_ La Cina ha annunciato le linee di base per il mare territoriale adiacente all'isola di Huangyan, un passo per rafforzare la...

11 Novembre 2024_ La Cina ha annunciato le linee di base per il mare territoriale adiacente all'isola di Huangyan, un passo per rafforzare la gestione marittima e contrastare le azioni di violazione da parte delle Filippine. Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che questa delimitazione è conforme al diritto internazionale e alle pratiche comuni. Huangyan Island è considerata parte integrante del territorio cinese, e la Cina si oppone fermamente alla recente legge filippina che mina la sua sovranità territoriale. La Cina continuerà a difendere i suoi diritti marittimi e territoriali in conformità con la legge, come riportato da China Daily. Huangyan Island, nota anche come Scarborough Shoal, è un atollo conteso nel Mar Cinese Meridionale, ricco di risorse marine e di grande importanza strategica.