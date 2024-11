Cina: Pechino si congratula con Trump per la vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi

06 Novembre 2024_ Il candidato repubblicano Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali statunitensi del 2024, ricevendo congratulazioni dal Ministero degli Esteri cinese. La Cina ha espresso rispetto per la scelta del popolo americano e ha affermato che continuerà a gestire le relazioni bilaterali con gli Stati Uniti basandosi su principi di rispetto reciproco e cooperazione. Trump ha promesso di lavorare per la guarigione del paese e ha ottenuto un numero sufficiente di voti del Collegio Elettorale per diventare il 47° presidente degli Stati Uniti. La notizia è stata riportata dall'agenzia Xinhua. Le elezioni sono state caratterizzate da forti divisioni e preoccupazioni pubbliche, con un'alta percentuale di americani che teme possibili violenze in seguito ai risultati elettorali.