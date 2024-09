Cina: Pechino supera Singapore per attrattività di talenti in cinque settori chiave

24 Settembre 2024_ Un recente sondaggio globale ha rivelato che Pechino ha superato Singapore come città più attraente per i talenti freschi in...

24 Settembre 2024_ Un recente sondaggio globale ha rivelato che Pechino ha superato Singapore come città più attraente per i talenti freschi in cinque settori strategici, tra cui tecnologia e finanza. La ricerca ha evidenziato come la capitale cinese stia emergendo come un hub innovativo, grazie a investimenti significativi in infrastrutture e opportunità di lavoro. Singapore, pur mantenendo una forte reputazione, ha visto una diminuzione della sua competitività rispetto a Pechino, che continua a attrarre professionisti altamente qualificati. Questo cambiamento potrebbe influenzare le dinamiche del mercato del lavoro nella regione asiatica. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Pechino, capitale della Cina, è nota per la sua crescente influenza economica e culturale, mentre Singapore è un importante centro finanziario e commerciale nel sud-est asiatico.