Cina: Peggior performance economica dal lockdown del 2022

27 Luglio 2024_ I dati recenti mostrano che l'economia cinese ha registrato la sua peggiore performance dal lockdown di due mesi del 2022, evidenziando le difficoltà persistenti nel recupero post-pandemia. Le statistiche indicano un rallentamento significativo in vari settori, con un impatto negativo sulla crescita e sull'occupazione. Gli analisti avvertono che le sfide economiche potrebbero continuare a influenzare la stabilità del mercato e la fiducia dei consumatori. La situazione solleva preoccupazioni riguardo alla capacità della Cina di mantenere un tasso di crescita sostenibile in un contesto globale incerto. Lo riporta il South China Morning Post. Le autorità cinesi stanno valutando misure per stimolare l'economia e affrontare le problematiche emergenti.