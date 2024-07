Cina: Piemonte punta al mercato cinese con nuove strategie

21 Luglio 2024_ Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura, Alimentazione e Parchi della Regione Piemonte, ha annunciato nuove iniziative per entrare efficacemente nel mercato cinese. L'annuncio è avvenuto durante un incontro con la delegazione della Camera di Commercio Cinese in Italia, tenutosi a Palazzo Piemonte. Bongioanni ha sottolineato l'importanza del mercato cinese per i prodotti piemontesi, in particolare per i vini e i prodotti agricoli di alta qualità. Ha inoltre annunciato che nuove strategie di promozione saranno presentate al Salone del Gusto e al Vinitaly. Lo riporta xinouzhou.com. La Camera di Commercio Cinese in Italia, fondata nel 2021 a Milano, supporta le imprese italiane interessate a esportare in Cina e le aziende cinesi che investono in Italia.