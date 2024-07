Cina: Pietro De Laurentis promuove la calligrafia cinese in Italia

4 Luglio 2024_ Pietro De Laurentis, sinologo italiano e professore presso l'Accademia di Belle Arti di Guangzhou, ha recentemente paragonato il celebre testo calligrafico cinese 'Prefazione al Padiglione delle Orchidee' di Wang Xizhi alla 'Monna Lisa' di Leonardo da Vinci. Questo confronto ha suscitato grande interesse durante un evento organizzato dall'Associazione dei Calligrafi Cinesi. De Laurentis, che ha dedicato oltre 20 anni allo studio della calligrafia cinese, ha sottolineato l'importanza di far conoscere questa forma d'arte al pubblico occidentale. La notizia è stata riportata da gmw.cn. De Laurentis ha pubblicato numerosi lavori in italiano, inglese e cinese, contribuendo significativamente alla diffusione della cultura calligrafica cinese in Occidente.