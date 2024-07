Cina: Piogge torrenziali colpiscono la provincia di Anhui

4 Luglio 2024_ Le piogge torrenziali nella provincia orientale cinese di Anhui hanno colpito 991.000 residenti e costretto all'evacuazione 242.000 persone, secondo le autorità locali. Le piogge hanno interessato 36 contee e distretti in sette città a livello di prefettura, con il livello dell'acqua del fiume Yangtze che ha superato i limiti di guardia. Le città di Ma'anshan, Wuhu e Tongling hanno alzato la risposta di emergenza per le inondazioni al livello III. Le autorità hanno dispiegato oltre 50.000 persone per pattugliare gli argini lungo il fiume Yangtze. Shanghai Daily riporta che ulteriori piogge sono previste nelle prossime 24 ore. Anche la provincia di Hunan è stata colpita da inondazioni, con gravi danni a Pingjiang e Miluo.