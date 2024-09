Cina: Plácido Domingo e talenti italiani al Galaxy Opera Gala di Macao

16 Settembre 2024_ Il celebre tenore spagnolo Plácido Domingo sarà il protagonista del "Galaxy Opera Gala" che si terrà il 20 ottobre al Galaxy International Convention Center di Macao. L'evento vedrà Domingo esibirsi insieme alla Shenzhen Symphony Orchestra e a tre artisti di spicco, tra cui la direttrice d'orchestra italiana Beatrice Venezi e la soprano italo-cinese Bingbing Wang. Il programma includerà celebri arie e duetti da opere come "La Traviata" e "Carmen", celebrando così la tradizione operistica italiana. La notizia è stata riportata da ggrasia.com, evidenziando l'importanza della collaborazione tra artisti italiani e cinesi in un contesto internazionale. Questo gala rappresenta un'opportunità unica per promuovere la cultura musicale italiana in Asia, sottolineando il legame tra Italia e Cina nel mondo dell'opera.