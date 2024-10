Cina: Politiche economiche mirate a raggiungere il target di crescita del 5%

11 Ottobre 2024_ La Cina è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di crescita economica del 5% per l'anno, grazie a un insieme di nuove politiche economiche. Chen Wenling, economista capo del China Center for International Economic Exchanges, ha sottolineato l'importanza di stabilizzare gli investimenti e stimolare i consumi per sostenere la ripresa economica. Il governo prevede di anticipare 100 miliardi di yuan in spese dal budget del 2025, oltre a ulteriori investimenti per progetti chiave. Le misure adottate mirano a creare un ambiente favorevole per le imprese e a rafforzare la fiducia nel mercato, come riportato da South China Morning Post. La Cina, seconda economia mondiale, sta affrontando sfide interne ed esterne, ma continua a puntare su investimenti e consumi per garantire una crescita sostenibile. Le politiche fiscali si concentreranno anche sul supporto delle famiglie a basso e medio reddito per stimolare la spesa.