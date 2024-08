Cina: Politiche economiche mirate al ripristino della fiducia dei consumatori

16 Agosto 2024_ Le autorità cinesi pongono il ripristino della fiducia dei consumatori tra le priorità economiche per il resto dell'anno. Gli esperti...

16 Agosto 2024_ Le autorità cinesi pongono il ripristino della fiducia dei consumatori tra le priorità economiche per il resto dell'anno. Gli esperti suggeriscono che il Paese debba intensificare le misure di stimolo per favorire la ripresa della spesa dei consumatori. Questo cambiamento di focus segna un passaggio da una ricerca di recupero a un obiettivo di stabilità economica sostenuta. Le politiche economiche si concentreranno quindi su un outlook economico più stabile e duraturo. La notizia è riportata da China Daily. Le misure di stimolo potrebbero includere incentivi fiscali e programmi di sostegno per le famiglie, al fine di stimolare la domanda interna.