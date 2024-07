Cina: Possibili acquisizioni di marchi automobilistici italiani da parte di aziende cinesi

30 Luglio 2024_ Recenti speculazioni indicano che aziende automobilistiche cinesi potrebbero essere interessate all'acquisto di marchi italiani come Innocenti e Autobianchi, piuttosto che Alfa Romeo. Nonostante le voci di una possibile acquisizione di Alfa Romeo, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha ribadito che il marchio non è in vendita. Durante la visita del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni a Pechino, si è discusso di potenziali investimenti cinesi nel settore automobilistico italiano, ma non è stata confermata alcuna trattativa specifica per Alfa Romeo. La fonte di queste informazioni è mp.ofweek.com. L'Italia, attraverso il suo governo, sta cercando di attrarre investimenti cinesi per rilanciare marchi storici, mentre la situazione finanziaria di Stellantis continua a destare preoccupazioni.