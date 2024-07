Cina: Post online cancellati e account chiusi dopo la morte di una donna che difendeva gli studenti a Suzhou

1 Luglio 2024_ Post online sono stati cancellati e account chiusi in seguito alla morte di una donna che difendeva gli studenti a Suzhou, una città nella provincia di Jiangsu, Cina. La donna, che ha perso la vita mentre cercava di proteggere gli studenti da un'aggressione, è diventata un simbolo di coraggio e sacrificio. Le autorità cinesi hanno preso provvedimenti per limitare la diffusione di informazioni e commenti sull'incidente, rimuovendo contenuti dai social media. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla libertà di espressione e alla trasparenza delle informazioni in Cina. Lo riporta il South China Morning Post. L'incidente ha attirato l'attenzione internazionale, mettendo in luce le tensioni tra controllo governativo e libertà di informazione nel paese.