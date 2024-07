Cina: Presentata la delegazione olimpica più numerosa di sempre

15 Luglio 2024_ La Cina ha svelato una delegazione di 716 atleti per le prossime Olimpiadi di Parigi, la più grande mai inviata dal paese. La squadra, con un'età media di 25 anni, è composta da 138 atleti maschi e 578 atlete femmine, che gareggeranno in 30 sport. Il Comitato Olimpico Cinese ha esortato la delegazione a puntare ai massimi obiettivi per ispirare la nazione e promuovere lo spirito sportivo. La partecipazione cinese alle Olimpiadi di Parigi rappresenta un impegno significativo per il paese nel campo dello sport internazionale. Lo riporta il China Daily. La delegazione mira a rafforzare l'immagine della Cina come potenza sportiva globale.