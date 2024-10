Cina: Presentato il primo piano a lungo termine per lo sviluppo della scienza spaziale

16 Ottobre 2024_ La Cina ha svelato il suo primo piano a medio e lungo termine per lo sviluppo della scienza spaziale, con l'obiettivo di affermarsi come potenza globale nel settore entro il 2030. Il piano, presentato dalla Chinese Academy of Sciences, dalla China National Space Administration e dalla China Manned Space Agency, si concentra su tre temi scientifici chiave: l'evoluzione dell'universo, il rapporto tra il sistema solare e l'umanità e la ricerca di vita extraterrestre. Tra gli obiettivi, vi è anche il proseguimento delle operazioni della stazione spaziale Tiangong e la preparazione per l'esplorazione lunare con equipaggio. La notizia è stata riportata da China Daily, evidenziando l'impegno della Cina nel diventare un attore di primo piano nella comunità internazionale della scienza spaziale. Il piano prevede anche missioni di scienza spaziale profonda e studi sistematici in microgravità, sottolineando l'importanza della ricerca scientifica per il futuro del paese.