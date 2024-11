Cina: Previsto un aumento del 31% dei voli internazionali

02 Novembre 2024_ I voli internazionali da e per la Cina sono previsti in crescita di quasi il 31% nel periodo compreso tra ottobre e marzo, con le...

02 Novembre 2024_ I voli internazionali da e per la Cina sono previsti in crescita di quasi il 31% nel periodo compreso tra ottobre e marzo, con le destinazioni asiatiche e le compagnie aeree nazionali in prima linea. Questo incremento è indicativo di una ripresa del settore aereo, che sta beneficiando della crescente domanda di viaggi. Le compagnie aeree cinesi stanno ampliando le loro rotte per soddisfare l'interesse crescente dei viaggiatori. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Questo aumento dei voli potrebbe favorire anche il turismo e il commercio internazionale, contribuendo alla ripresa economica della Cina post-pandemia.