Cina: Prezzi in caduta libera a causa della fiducia del mercato in calo

4 Luglio 2024_ I prezzi in Cina stanno scendendo rapidamente a causa di una fiducia del mercato in calo. La diminuzione della fiducia ha portato a una riduzione della domanda, influenzando negativamente i prezzi di vari beni e servizi. Gli analisti avvertono che questa tendenza potrebbe continuare se non verranno adottate misure per stabilizzare il mercato. La situazione attuale sta creando preoccupazioni tra gli investitori e i consumatori cinesi. Lo riporta il South China Morning Post. Le autorità cinesi stanno monitorando attentamente la situazione per valutare eventuali interventi necessari.