Cina: Primo complesso di lancio spaziale commerciale operativo entro fine anno

17 Luglio 2024_ Il primo complesso di lancio spaziale commerciale della Cina, progettato per supportare il crescente settore spaziale privato del paese, è previsto per la sua prima missione di lancio entro la fine di quest'anno. Il Wenchang International Commercial Space Launch Center, situato a Wenchang, nella provincia di Hainan, sarà pienamente operativo entro la fine del 2024, secondo quanto dichiarato da Yang Tianliang, presidente della Hainan International Commercial Space Launch Co. Ltd. Il centro sarà utilizzato per il lancio di satelliti commerciali e altri carichi utili per aziende private, istituti di ricerca e clienti internazionali. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per la Cina nel consolidare la sua posizione nel mercato spaziale globale. Lo riporta il China Daily. Il complesso di Wenchang mira a diventare un hub di riferimento per le missioni spaziali commerciali, favorendo la collaborazione internazionale e l'innovazione tecnologica.