Cina: Priorità agli acquisti per le famiglie con più figli per aumentare il tasso di natalità

04 Ottobre 2024_ La Cina ha annunciato una nuova politica che offre priorità negli acquisti alle famiglie con più figli, come parte di uno sforzo per aumentare il tasso di natalità nel Paese. Questa iniziativa mira a incentivare le famiglie a crescere il numero di figli, in risposta a una crescente preoccupazione per l'invecchiamento della popolazione e la diminuzione della forza lavoro. Le autorità locali stanno implementando misure per rendere più accessibili beni e servizi alle famiglie numerose, sperando di stimolare una cultura della natalità. La notizia è stata riportata dal South China Morning Post. Questa strategia si inserisce in un contesto più ampio di politiche demografiche che la Cina sta adottando per affrontare le sfide legate alla sua struttura demografica in evoluzione.