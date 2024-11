Cina: Progresso nella riforma e apertura economica al CIIE di Shanghai

07 Novembre 2024_ Durante il settimo China International Import Expo (CIIE) a Shanghai, esperti ed economisti hanno sottolineato i progressi della Cina nella riforma e nell'apertura economica, evidenziando il suo ruolo cruciale nella crescita economica globale. Il World Openness Report 2024 ha rivelato che l'indice di apertura della Cina è aumentato, posizionandola al 38° posto tra 129 economie. Qu Weixi, direttore del Centro di Ricerca per il Forum Economico Internazionale di Hongqiao, ha affermato che l'apertura è un segno distintivo della modernizzazione cinese. Nonostante un calo dell'apertura globale, gli imprenditori internazionali esprimono ottimismo per le opportunità di crescita in Cina, come riportato da China Daily. Il CIIE rappresenta un'importante piattaforma per la cooperazione economica e commerciale, promuovendo legami più forti tra la Cina e il resto del mondo.