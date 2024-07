Cina: Pronto il primo sito di lancio commerciale di Hainan

5 Luglio 2024_ Il primo sito di lancio commerciale della Cina, situato nella provincia di Hainan, è pronto per le operazioni dopo aver completato una simulazione di lancio con i suoi due pad di lancio. La Hainan International Commercial Aerospace Launch Co, che ha costruito e gestisce il sito, ha confermato che il sito è operativo per le missioni di lancio. Il presidente della compagnia, Yang Tianliang, ha invitato a collaborare con sviluppatori di satelliti e razzi per prepararsi alla prima missione di lancio. Il sito, con un investimento di circa 4 miliardi di yuan (555 milioni di dollari USA), si trova al largo della costa di Wenchang City e include strutture per il lancio, il monitoraggio e il comando, l'assemblaggio di razzi e il test di veicoli spaziali. Shanghai Daily riporta che il sito beneficia della sua posizione a bassa latitudine, che aumenta la capacità di carico utile dei razzi e riduce i costi di lancio. La Hainan International Commercial Aerospace Launch Co supporterà anche le compagnie di razzi commerciali nel fornire servizi di lancio internazionali.