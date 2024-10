Cina: Proposta di legge per promuovere l'economia privata segna un passo decisivo

11 Ottobre 2024_ La Cina ha avviato la consultazione pubblica su un progetto di legge volto a promuovere l'economia privata, un settore cruciale per la crescita nazionale. Questa iniziativa, che riflette il sostegno del governo per le imprese private, mira a fornire protezione legale e a chiarire le responsabilità governative. Il progetto di legge, redatto dal Ministero della Giustizia e dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, sarà aperto ai commenti fino all'8 novembre. Gli esperti affermano che questa è la prima legislazione di base in Cina per lo sviluppo dell'economia privata, destinata a creare un ambiente favorevole alla concorrenza leale e all'innovazione tecnologica. La notizia è stata riportata da China Daily. La legge, composta da 77 articoli, promuove l'accesso equo al mercato per le imprese private e mira a stimolare la loro partecipazione in vari settori.