Cina: Raccolto di cereali supera i 700 milioni di tonnellate per la prima volta

26 Ottobre 2024_ La Cina ha recentemente completato la raccolta di oltre 266.000 ettari di coltivazioni nella città di Lianyungang, nella provincia di Jiangsu. Quest'anno, è previsto che la produzione di cereali nel Paese superi per la prima volta i 700 milioni di tonnellate metriche. Gli agricoltori stanno attualmente essiccando il grano, contribuendo a un risultato che segna un importante traguardo per l'agricoltura cinese. Questo aumento della produzione è significativo per garantire la sicurezza alimentare della nazione. Lo riporta China Daily. La provincia di Jiangsu è nota per la sua agricoltura avanzata e la varietà di coltivazioni, rendendola una delle regioni chiave per la produzione di cereali in Cina.