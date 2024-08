Cina: Rafforzamento della supervisione sui leader del Partito e dello Stato

05 Agosto 2024_ La Cina sta migliorando la supervisione dei leader dei dipartimenti del Partito e dello Stato per garantire che i loro poteri siano esercitati nel rispetto delle normative, promuovendo così lo sviluppo nazionale e il benessere della popolazione. La recente regolamentazione adottata dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese a luglio sottolinea la necessità di un controllo più rigoroso e di meccanismi di responsabilità per i leader. Inoltre, il Procuratore Generale Supremo ha annunciato che quasi 10.000 funzionari sono stati perseguiti per violazioni delle normative, con un'alta percentuale accusata di abuso di potere. La regolamentazione richiede anche una valutazione regolare della condotta politica ed etica dei leader, evidenziando l'importanza della responsabilità. La notizia è riportata da China Daily. Queste misure mirano a garantire una governance più trasparente e responsabile in un contesto di crescente attenzione alla lotta contro la corruzione in Cina.