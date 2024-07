Cina: Reazione misurata a decisione dell'Italia sulla Belt and Road Initiative

29 Luglio 2024_ La Cina ha mostrato una reazione misurata alla decisione dell'Italia di non rinnovare i documenti di cooperazione relativi alla Belt and Road Initiative, interpretando il passo come frutto di pressioni esterne. Questa scelta dell'Italia, avvenuta dopo un anno di discussioni, appare in contrasto con l'anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina, ripreso l'anno scorso, e coincide con le sollecitazioni di Washington affinché i suoi alleati si distacchino dalla Cina. Nonostante ciò, Roma e Pechino hanno mantenuto aperta la possibilità di dialogo, con scambi positivi che suggeriscono un riavvicinamento. La notizia, riportata da epaper.chinadaily.com.cn, evidenzia l'importanza delle relazioni culturali e commerciali tra Italia e Cina, sottolineando come entrambi i Paesi stiano cercando di rafforzare i legami nonostante le tensioni geopolitiche. La Belt and Road Initiative è un progetto cinese volto a migliorare le connessioni commerciali e infrastrutturali a livello globale.