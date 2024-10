Cina: Record di viaggi durante le festività nazionali

05 Ottobre 2024_ Durante il recente periodo di festività nazionali, le ferrovie cinesi hanno registrato un flusso di oltre 17 milioni di passeggeri in quattro giorni. Inoltre, il numero di visitatori sul ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao ha superato i 20 milioni per la prima volta in un anno. Le statistiche mostrano anche un aumento significativo nel turismo transfrontaliero, con oltre 100.000 persone che hanno attraversato il confine in un solo giorno. Queste informazioni sono state riportate da news.sina.cn. Le festività nazionali in Cina, note come Festa Nazionale, celebrano la fondazione della Repubblica Popolare Cinese e sono un periodo di intenso viaggio e attività turistica.