Cina: Regolamentazione degli appartamenti suddivisi a Hong Kong

04 Agosto 2024_ Hong Kong sta pianificando nuove regolamentazioni per gli appartamenti suddivisi, un tema di crescente preoccupazione nella città. Questi appartamenti, spesso affittati a più inquilini, sollevano questioni di sicurezza e igiene, spingendo le autorità a intervenire. Le nuove misure mirano a garantire standard abitativi più elevati e a proteggere i diritti degli inquilini. La questione degli appartamenti suddivisi è diventata un argomento centrale nel dibattito pubblico sulla crisi abitativa di Hong Kong, come riportato da Sunday Morning Post. Le autorità locali stanno lavorando per trovare un equilibrio tra la domanda di alloggi e la necessità di garantire condizioni di vita dignitose per tutti i residenti.