Cina: Ricercatori indagano su casi di disonestà nelle riviste scientifiche cinesi

14 Luglio 2024_ Un gruppo di ricercatori in Cina sta esaminando casi di disonestà nelle pubblicazioni scientifiche del paese. L'iniziativa mira a identificare e correggere eventuali frodi o errori nei lavori pubblicati, migliorando così l'integrità della ricerca scientifica cinese. Questo sforzo è parte di un più ampio movimento per aumentare la trasparenza e l'affidabilità delle riviste accademiche in Cina. I ricercatori stanno utilizzando tecniche avanzate di analisi dei dati per individuare anomalie e comportamenti sospetti. Lo riporta il Sunday Morning Post. L'iniziativa è sostenuta da diverse istituzioni accademiche e governative cinesi, che vedono nella trasparenza scientifica un elemento chiave per il progresso del paese.