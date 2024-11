Cina: Richieste di servizi di collocamento per i lavoratori in arrivo

03 Novembre 2024_ I lavoratori altamente qualificati che si trasferiscono in Cina chiedono un aumento dei servizi di collocamento per facilitare la loro integrazione nel mercato del lavoro. Inoltre, i genitori esprimono preoccupazione per la necessità di trasferire i propri figli da scuole già frequentate, ritenendo che sia ingiusto per il loro percorso educativo. Le richieste evidenziano la crescente attenzione verso le esigenze delle famiglie e dei professionisti nel contesto della mobilità internazionale. Queste dinamiche riflettono le sfide che affrontano i nuovi arrivati nel paese, sottolineando l'importanza di un supporto adeguato. Lo riporta il Sunday Morning Post. Le autorità cinesi stanno considerando queste richieste per migliorare l'attrattiva del paese come destinazione per talenti globali.